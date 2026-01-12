Συλλογος Κρητών Πάτρας: Στις 14/01 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Σύλλογος Κρητών Πάτρας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του

στην κοπή πίτας που θα γίνει στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», την Τετάρτη στις 14/01/ 2026 και ώρα 19.00.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για

τον καινούργιο χρόνο και να ακούσουμε τα κάλαντα από Κρητικούς μουσικούς.

Την ημέρα αυτή θα διανεμηθεί δωρεάν και το ημερολόγιο 2026 του συλλόγου μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

