Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας: Να επανέλθει άμεσα η αποζημίωση για τις ταινίες μέτρησης – «Η ασφάλεια δεν κοστολογείται»

«Η ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι δικαίωμα ζωής», τονίζει ο Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας, σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Ο σύλλογος επισημαίνει ότι η φετινή χρονιά βρίσκει την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, λόγω της πρόσφατης ρύθμισης που καταργεί την αποζημίωση των ταινιών μέτρησης για τους χρήστες CGM.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025, τροποποιεί τον ΕΚΠΥ και αφαιρεί την αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM). Το κόστος αυτό, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, μετακυλίεται στους ίδιους τους ασθενείς, παρότι δεν ξεπερνά συνολικά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό «μικρό μεν για το κράτος, αλλά κρίσιμο για την ασφάλεια των πασχόντων».

Η μέτρηση με ταινία παραμένει, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαραίτητη για την επιβεβαίωση των ενδείξεων των αισθητήρων, ειδικά σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας ή τεχνικών προβλημάτων. Η κατάργηση της αποζημίωσης, τονίζει ο Σύλλογος, «εκθέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο και υπονομεύει την ορθή διαχείριση του διαβήτη, αντιβαίνοντας στην επιστημονική λογική και την έννοια της πρόληψης».

«Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν κάνει διακοπές, ούτε περιμένει εγκυκλίους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. «Οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και την ασφάλεια των πασχόντων πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τον άνθρωπο, όχι τα κόστη».

Ο Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας καλεί τα μέλη της κοινότητας, τους επιστημονικούς φορείς και τους συλλόγους ανά τη χώρα να ενώσουν τις φωνές τους, υπογραμμίζοντας ότι «η διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών δεν είναι διοικητικό λάθος – είναι ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

Τα αιτήματα του Συλλόγου:

Άμεση τροποποίηση του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού του ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025.

Ένταξη των συστημάτων CGM για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, όπως έχει δεσμευθεί το Υπουργείο Υγείας.

Αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης και επανεξέταση της πενταετούς αποζημίωσης των συμβατικών αντλιών ινσουλίνης.

Θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη.

«Η πολιτεία οφείλει να επανορθώσει άμεσα», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αλλά βαθιά ανθρώπινο και κοινωνικό. «Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων με διαβήτη δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

