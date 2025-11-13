Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας: Να επανέλθει άμεσα η αποζημίωση για τις ταινίες μέτρησης – «Η ασφάλεια δεν κοστολογείται»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο Σύλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας «Ζωή Γλυκιά» καταγγέλλει την απόφαση για κατάργηση της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής (CGM), κάνοντας λόγο για «απόφαση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας: Να επανέλθει άμεσα η αποζημίωση για τις ταινίες μέτρησης - «Η ασφάλεια δεν κοστολογείται»
13 Νοέ. 2025 11:51
Pelop News

«Η ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη δεν είναι λογιστικό μέγεθος, είναι δικαίωμα ζωής», τονίζει ο Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας, σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Ο σύλλογος επισημαίνει ότι η φετινή χρονιά βρίσκει την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις, λόγω της πρόσφατης ρύθμισης που καταργεί την αποζημίωση των ταινιών μέτρησης για τους χρήστες CGM.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025, τροποποιεί τον ΕΚΠΥ και αφαιρεί την αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος για όσους χρησιμοποιούν συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM). Το κόστος αυτό, όπως σημειώνει ο Σύλλογος, μετακυλίεται στους ίδιους τους ασθενείς, παρότι δεν ξεπερνά συνολικά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό «μικρό μεν για το κράτος, αλλά κρίσιμο για την ασφάλεια των πασχόντων».

Η μέτρηση με ταινία παραμένει, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαραίτητη για την επιβεβαίωση των ενδείξεων των αισθητήρων, ειδικά σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας ή τεχνικών προβλημάτων. Η κατάργηση της αποζημίωσης, τονίζει ο Σύλλογος, «εκθέτει τους ασθενείς σε κίνδυνο και υπονομεύει την ορθή διαχείριση του διαβήτη, αντιβαίνοντας στην επιστημονική λογική και την έννοια της πρόληψης».

«Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν κάνει διακοπές, ούτε περιμένει εγκυκλίους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. «Οι αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και την ασφάλεια των πασχόντων πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τον άνθρωπο, όχι τα κόστη».

Ο Σύλλογος «Ζωή Γλυκιά» Πάτρας καλεί τα μέλη της κοινότητας, τους επιστημονικούς φορείς και τους συλλόγους ανά τη χώρα να ενώσουν τις φωνές τους, υπογραμμίζοντας ότι «η διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών δεν είναι διοικητικό λάθος – είναι ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

Τα αιτήματα του Συλλόγου:

  • Άμεση τροποποίηση του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού του ΦΕΚ Β’ 5395/09-10-2025.
  • Ένταξη των συστημάτων CGM για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, όπως έχει δεσμευθεί το Υπουργείο Υγείας.
  • Αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης και επανεξέταση της πενταετούς αποζημίωσης των συμβατικών αντλιών ινσουλίνης.
  • Θεσμοθετημένη συμμετοχή της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη.

«Η πολιτεία οφείλει να επανορθώσει άμεσα», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αλλά βαθιά ανθρώπινο και κοινωνικό. «Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων με διαβήτη δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»
14:16 Καλωσορίζουμε ένα νέο κύμα ενέργειας! – Η ELPEDISON έγινε «Enerwave»
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ