Συλλυπητήρια της Ελλάδας στην Ισπανία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Μήνυμα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων προς την Ισπανία απέστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, μετά το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα, που έχει προκαλέσει δεκάδες θύματα και εκατοντάδες τραυματισμούς.

19 Ιαν. 2026 11:10
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με βαρύ απολογισμό ανθρώπινων απωλειών. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ΥΠΕΞ τονίζει ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ισπανικού λαού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσοι έχουν πληγεί», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στήριξη της Ελλάδας προς την κυβέρνηση και την κοινωνία της Ισπανίας.

Οι μνήμες από το δυστύχημα στα Τέμπη παραμένουν ακόμη ζωντανές για την ελληνική κοινωνία, γεγονός που καθιστά το μήνυμα αλληλεγγύης ακόμη πιο φορτισμένο σε ανθρώπινο επίπεδο.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο απολογισμός από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία παραμένει βαρύς και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί ανέρχονται στους 39 και οι τραυματίες στους 152, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πιθανότητα τα στοιχεία να αναθεωρηθούν.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, περισσότερες από 12 ώρες μετά το δυστύχημα, ο Πουέντε ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αμετάβλητος, χωρίς ωστόσο να θεωρείται τελικός, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι μεταβαίνει στην περιοχή Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγα, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Την επίσκεψή του στο σημείο ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αναμένεται να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση και τις εξελίξεις μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό συμβάν.

