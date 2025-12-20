Συλλυπητήρια του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για την απώλεια της μητέρας του Ανέστη Τριάντη

Με ανακοίνωσή του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τη συμπαράστασή του σε μέλος της διοίκησής του για μια προσωπική απώλεια.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον συνάδελφο Ανέστης Τριάντης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Πάτρας, για την απώλεια της μητέρας του.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ε.Κ. Πάτρας απευθύνει συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της εκλιπούσας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πένθους.

