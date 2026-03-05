Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου

Σε μήνυμά του για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και στον γιο του, δημοσιογράφο της “Π” Σωτήρη Παπανδρέου.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα που απευθύνει στον Σωτήρη Παπανδρέου αναφέρει:

«Αγαπητέ Σωτήρη,

Με συγκίνηση πληροφορήθηκα την εκδημία του αγαπημένου σας πατέρα, π. Αθανασίου Παπανδρέου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θέλω να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε εσάς και στην οικογένειά σας.

Η προσφορά και η παρουσία του στην τοπική κοινωνία, αλλά και οι αξίες που μετέδωσε, θα μείνουν ζωντανές στις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν. Σας εύχομαι δύναμη και παρηγοριά, και να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις όμορφες αναμνήσεις που αφήνει πίσω του.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Κατσανιώτης

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



