Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου

Τα συλλυπητήριά του για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου εκφράζει ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, απευθυνόμενος στην οικογένεια και ιδιαίτερα στον γιο του εκλιπόντος, Σωτήρη Παπανδρέου.

Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
05 Μαρ. 2026 13:04
Pelop News

Σε μήνυμά του για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και στον γιο του, δημοσιογράφο της “Π” Σωτήρη Παπανδρέου.

Στο συλλυπητήριο μήνυμα που απευθύνει στον Σωτήρη Παπανδρέου αναφέρει:

«Αγαπητέ Σωτήρη,
Με συγκίνηση πληροφορήθηκα την εκδημία του αγαπημένου σας πατέρα, π. Αθανασίου Παπανδρέου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θέλω να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε εσάς και στην οικογένειά σας.

Η προσφορά και η παρουσία του στην τοπική κοινωνία, αλλά και οι αξίες που μετέδωσε, θα μείνουν ζωντανές στις καρδιές όλων όσων τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν. Σας εύχομαι δύναμη και παρηγοριά, και να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τις όμορφες αναμνήσεις που αφήνει πίσω του.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Κατσανιώτης
Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι έκλεψε συνομήλική του!
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ