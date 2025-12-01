Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, μετά το γενναίο και αξιοπρεπή αγώνα που έδωσε με την αρρώστια του.

Όπως σημειώνει: “Ο Δημήτρης ήταν αφοσιωμένος εργάτης της αντικειμενικής και αδέσμευτης ενημέρωσης, μέσα από όλα τα Μέσα στα οποία είχε εργαστεί. Ακούραστη και ιδιαίτερη η παρουσία του και ο σχολιασμός του στα τεκταινόμενα, με λόγο και γραφή με το δικό τους, ιδιαίτερο αποτύπωμα και την κριτική τους ματιά. Πιστός στη δεοντολογία του επαγγέλματός του, με δημοκρατικό ήθος και πάθος για τη δουλειά του, για την πόλη του, για την αντικειμενική πληροφόρηση.

Ευγενικός και αγαπητός σε όσους και όσες τον γνώριζαν, στους συνεργάτες του και στους συμπολίτες του.

Στη σύζυγό του Ράνια, στους οικείους του, στους φίλους και συνεργάτες του, εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια”.

