Σύμη: Πατρινοί κομάντο του Λιμενικού και αιγιώτης κυβερνήτης έσωσαν από θάνατο 6 Ρώσους!

Πατρινό σκάφος και πατρινοί κομάντο του Λιμενικού ήταν αυτοί που τόλμησαν και με αυτοθυσία έσωσαν τη ζωή των έξι Ρώσων ναυαγών που διασώθηκαν πριν από λίγες ημέρες έξω από τη Σύμη.

Το σκάφος ήταν το ΠΛΣ 1095 , με τέσσερα άτομα πλήρωμα, άπαντες ένστολοι που ανήκουν στη δύναμη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών ενώ και το πλωτό μέσο ανήκει στην Διεύθυνση Ασφάλειας του Κ.Λ.Π. και επιχειρεί εδώ και δύο περίπου μήνες στη Σύμη.

Ήταν λοιπόν αυτοί οι Λιμενικοί που αψήφησαν τον άμεσο κίνδυνο, καθώς οι συνθήκες και κυρίως οι κλιματολογικές (θαλασσοταραχή και άνεμοι 7 μποφόρ) ήταν πολύ δύσκολες.

Απέπλευσαν αμέσως για τον τόπο συμβάντος, μετά την ενημέρωση ότι σκάφος έπιασε φωτιά και βούλιαζε και οι επιβαίνοντες έριξαν λέμβο στη θάλασσα και επιβιβάστηκαν σε αυτήν για να σωθούν αλλά είχαν να αντιμετωπίσουν τις άγριες καιρικές συνθήκες και τα τεράστια κύματα.

Και οι έξι Ρώσοι ναυαγοί διασώθηκαν από τους πατρινούς Λιμενικούς και γύρισαν ασφαλείς στη στεριά.

Θυμίζουμε τι είχε πει ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας για τους έξι Ρώσους τουρίστες που το ιστιοπλοϊκό τους ανοιχτά της Σύμης κάηκε και στη συνέχεια βούλιαξε ότι απέμεινε. «Τους μάζεψε το Λιμενικό, μόνο ο ένας από τους έξι κατάφερε και έσωσε το διαβατήριό του. Τους υποδεχτήκαμε, τους ντύσαμε, τους ταΐσαμε και τους βρήκαμε ξενοδοχείο», ανέφερε ο δήμαρχος σημειώνοντας ότι είχαν μείνει μόνο με τα βρεγμένα ρούχα τους.

«Τους στηρίξαμε, έτσι έπρεπε, άσχετα αν δεν μας επιτρέπουν οι νόμοι να πληρώσουμε ούτε το φαγητό τους. Χαρτιά, χαρτιά, χωρίς να δίνουν λύση σε παρόμοια προβλήματα», σημείωσε.

Μαζί του όπως και με το Λιμενικό αργά χθες επικοινώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. «Πρέπει να δουν πώς θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους αφού οι σχέσεις των χωρών της Ε.Ε με την Ρωσία είναι περιπλεγμένη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχασαν και τα διαβατήριά τους εκτός από ένα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα».

*Από aigiovoive.gr

