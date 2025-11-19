Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση FOOD&DRINKSbyDETROP 14-16 Νοεμβρίου 2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με επιτυχία στη φετινή Διεθνή Έκθεση FOOD & DRINKS by DETROP, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με δικό της περίπτερο. Η φετινή διοργάνωση είχε μεγάλη συμμετοχή εκθετών και πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων, καθώς διεξήχθη παράλληλα με τις εκθέσεις Philoxenia – Hotelia, ενισχύοντας τη συνέργεια με τον τουρισμό, τη φιλοξενία και τη γαστρονομία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο θεματικό αφιέρωμα GoldenOlive στο Hall 9 της έκθεσης. Επτά επιχειρήσεις φιλοξενήθηκαν στο περίπτερό της, παρουσιάζοντας ελιές και ελαιόλαδα της περιοχής. Παράλληλα, στο περίπτερο λειτούργησε Olive Oil Bar, με περισσότερα από 20 ποιοτικά ελαιόλαδα από την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και την Ηλεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, εξειδικευμένοι γευσιγνώστες και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ ενημέρωναν τους εμπορικούς επισκέπτες και το ευρύ κοινό που δοκίμαζε τα προϊόντα της Περιφέρειας.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του Π.Α.Α., Γεώργιος Κοντογιάννης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



