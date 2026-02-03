Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής παρουσίας του, συμμετέχει και φέτος για δεύτερη χρονιά στο Πατρινό Καρναβάλι 2026. Η παρουσία του πλαισιώνεται με μια σειρά από καρναβαλικές δράσεις που θα προσδώσουν περαιτέρω χρώμα, μουσική και γνώση πάνω σε πολιτιστικά και μη στοιχεία, σε όλους όσους και όσες θα συμμετάσχουν ή και παρακολουθήσουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει ενεργό μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο του οποίου το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στη μεγάλη και διεθνώς αναγνωρισμένη διοργάνωση της πόλης των Πατρών, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Το Πατρινό Καρναβάλι είναι ένας πολιτιστικός θεσμός ορόσημο, που ξεσηκώνει τους μικρότερους και μεγαλύτερους φίλους του σε πιο ρυθμικούς σκοπούς, προσδίδοντας στην περιοχή «χρώμα», που έχουμε ανάγκη.

Πιο αναλυτικά, το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στην καρναβαλική εορταστική περίοδο 2026 με τις δράσεις, που παρουσιάζονται παρακάτω:

-Δράσεις Καρναβαλούπολης με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, Βίλα Κόλλα, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 10:00.

-Στη Βίλα Κόλλα, που εδράζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, θα φιλοξενηθεί έκθεση με κούκλες κουκλοθεάτρου του Γεράσιμου Μουρελάτου, με διάρκεια από 9 Φεβρουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρες επίσκεψης 17:00-20:00, ενώ στον αύλειο χώρο θα πραγματοποιηθούν δράσεις της Καρναβαλούπολης. Τα εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος –Ο Λαξευτής των Μορφών» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 , στις 11:00, με ομιλητή τον Ποιητή κ. Διονύση Καρατζά. Αναλυτικές πληροφορίες για την επιμέλεια της έκθεσης μπορείτε να εντοπίσετε στην πρόσκληση:

-Στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30, θα πραγματοποιηθεί θεατρική παιδική παράσταση με τίτλο «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό», η οποία διοργανώνεται από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων.

-Διοργάνωση Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στην Ι1 αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. https://confer.upatras.gr/events/paidiko-festival-tragoudiou-dimos-patreon-karnavali-patras/ Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών.

-Οι παραπάνω καρναβαλικές δράσεις κορυφώνονται με την παρέλαση του άρματος του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο κατασκευάστηκε από το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων. Το άρμα θα εμφανιστεί στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και θα συνοδεύεται από περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων του Ιδρύματος (μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές/φοιτήτριες και φίλους/φίλες του ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος), με σειρά προτεραιότητας. Επίσης, σημειώνεται ότι οι συνοδοί του άρματος, δεν αποτελούν καρναβαλικό πλήρωμα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.carnivalpatras.gr/timetable/

Όλες οι δράσεις με την γενικότερη σημασία της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών, στη μεγαλύτερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα, αλλά και σε ένα από τα πιο σημαντικά καρναβάλια της Ευρώπης, είναι ταυτόσημη με την διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία αλλά και με την εξωστρέφεια που φανερώνει το Πανεπιστημίου Πατρών μέσω των επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Ελπίζοντας σε όλο και περισσότερες νότες αισιοδοξίας, κεφιού, χαράς, μουσικής και χορού…

Καλό και ασφαλές Καρναβάλι!

