«Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ

Αστραψε και βρόντηξε χθες ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της υποδοχής της πρώην υπουργού Εξωτερικών Ντόρας Μπακογιάννη στα γραφεία της κομματικής οργάνωσης, μίλησε ευθέως για παρεμβάσεις ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Δεν κατονόμασε, αλλά αναφέρθηκε σε μηχανισμούς, εκπρόσωποι των οποίων επικαλούνται το πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή, επιχειρώντας να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, χρησιμοποιώντας αθέμιτες και παλαιοκομματικής χροιάς μεθόδους για τη στήριξη συγκεκριμένης υποψηφιότητας στην Αχαΐα.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αντώνης Κουνάβης αναφέρθηκε αρχικά στη δική του πορεία στα κομματικά δρώμενα από το 2021 έως σήμερα, όταν ανέλαβε το «τιμόνι» της οργάνωσης, συμβάλλοντας -όπως είπε- καθοριστικά στις εξαιρετικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Στη συνέχεια, όμως, και πριν δώσει τον λόγο στη Ντόρα Μπακογιάννη, άφησε σαφείς αιχμές για παρεμβάσεις ενόψει των εκλογών της ΔΕΕΠ Αχαΐας, λέγοντας τα εξής:

«Κυρία υπουργέ, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενόψει των εκλογών συμβαίνουν ορισμένα ανήθικα πράγματα» σημείωσε, αρχικά, ο κ. Κουνάβης, προσθέτοντας: «Υπάρχουν τηλεφωνήματα από γραφεία της Αθήνας -και συγκεκριμένα από το γραφείο του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή– όπου πιέζουν ανθρώπους. Συγκεκριμένα, τους λένε: “Θυμάσαι που διορίστηκε το παιδί σου το 1991; Εγώ ήμουν αυτός που συνέβαλε, οπότε τώρα πρέπει να κάνεις αυτό που σου ζητάμε”.

Αυτά είναι ανήκουστα πράγματα και θέλω να ενημερωθεί προσωπικά ο πρόεδρος, γιατί όλα αυτά κάνουν κακό στο κόμμα. Η Αχαΐα θα αποφασίσει αν ο Κουνάβης έχει συμβάλει στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα στην περιοχή» είπε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ.

Λίγο αργότερα, παίρνοντας τον λόγο, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Εχω συγκινηθεί από όλα όσα άκουσα σήμερα στην Πάτρα και θα έρχομαι συχνότερα. Είμαστε στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης και είναι λογικό να υπάρχουν παράπονα, γιατί η αλήθεια είναι πως σε ορισμένους τομείς δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Ο πολίτης είναι θυμωμένος, αλλά σε ενάμιση χρόνο θα κληθεί να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα επιλέξει -μια κυβέρνηση που θα πρέπει να εξασφαλίζει σταθερότητα».

Κλείνοντας, και αναφερόμενη στα όσα είπε ο κ. Κουνάβης, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως όλα όσα συγχρονίζονται με προσδοκίες μηχανισμών παραβιάζουν κάθε κανόνα δεοντολογίας και ότι η ίδια η κοινωνία τα απορρίπτει. Μάλιστα η ίδια τόνισε πως θα μεταφέρει όλες αυτές τις συμπεριφορές εκεί που πρέπει.

«Ενα γερό κόμμα βασίζεται πρωτίστως πάνω στα μέλη του, τα οποία είναι οργανωμένα, τα οποία συμμετέχουν και τα οποία συνδιαμορφώνουν. Και θέλω ξεκάθαρα να πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν μπορεί ποτέ -και δεν δικαιούται- να παρεμβαίνει στην άποψη των μελών. Εγώ σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Η ΝΔ για την οποία εγώ πάλεψα, η ΝΔ την οποία εγώ πιστεύω, αυτή η ΝΔ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν μηχανισμό να βάλει χέρι στο κόμμα. Οι πολίτες της Αχαΐας ξέρουν πολύ καλά ποιους θέλουν να τους εκπροσωπούν. Αυτοί θα αποφασίσουν και κανένας άλλος».

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, πρόσφερε τιμητική πλακέτα στην Ντόρα Μπακογιάννη για την προσφορά της στο κόμμα.

