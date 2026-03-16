Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έστειλε από τις Βρυξέλλες μήνυμα υπέρ άμεσης ευρωπαϊκής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι η νέα διεθνής αστάθεια απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

16 Μαρ. 2026 12:50
Την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί έγκαιρα και οργανωμένα απέναντι στις νέες πιέσεις που διαμορφώνονται στον τομέα της ενέργειας υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, μια ακόμη διεθνής κρίση δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ευρώπης και η απάντηση αυτή τη φορά πρέπει να είναι πιο άμεση και πιο ουσιαστική.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι επιπτώσεις των ενεργειακών αναταράξεων δεν περιορίζονται στους δείκτες της αγοράς, αλλά φτάνουν άμεσα στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και συνολικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Για αυτό, όπως είπε, η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με στοχευμένα μέτρα και την αναγκαία ευελιξία, ώστε να προστατευθούν οι κοινωνίες και η οικονομία.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στην ελληνική εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός σημείωσε ότι κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η Ελλάδα κατέγραψε την έκτη χαμηλότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Όπως εξήγησε, αυτή η επίδοση συνδέεται με το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, την αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη συμβολή των υδροηλεκτρικών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ελληνική πλευρά συνεχίζει να κινείται με σχέδιο, χωρίς εφησυχασμό, με βασικούς στόχους την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία τόσο των πολιτών όσο και της οικονομικής δραστηριότητας.

Το βάρος στα ενεργειακά δίκτυα

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στα ενεργειακά δίκτυα, τα οποία χαρακτήρισε καθοριστικά για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας, ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ευρώπη πρέπει τώρα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, ώστε να αποκτήσει μια αγορά που θα λειτουργεί στην πράξη ως κοινός ενεργειακός χώρος και όχι μόνο ως πολιτικός στόχος.

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες

Το βασικό μήνυμα της ελληνικής παρέμβασης είναι ότι η νέα διεθνής αστάθεια δεν αφήνει περιθώρια καθυστέρησης. Η Αθήνα ζητά μια ευρωπαϊκή απάντηση με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο συγκεκριμένα εργαλεία και καλύτερο συντονισμό, σε μια συγκυρία όπου η ενέργεια παραμένει κομβικό ζήτημα τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή.

