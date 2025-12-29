Συναγερμός από την ΠΟΕΔΗΝ: Ραγδαία αύξηση παιδιών με γρίπη και RSV – 500 προσελεύσεις σε μία εφημερία

Ανησυχητική εικόνα καταγράφεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με εκατοντάδες παιδιά να προσέρχονται καθημερινά λόγω γρίπης, RSV και άλλων εποχικών ιώσεων, την ώρα που οι αναμονές στα επείγοντα αυξάνονται και η πίεση στο σύστημα υγείας εντείνεται.

29 Δεκ. 2025 12:55
Για ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές ιώσεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ.

Όπως επισημαίνεται, μόνο από χθες έως σήμερα το πρωί, στο εφημερεύον παιδιατρικό νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά για εξέταση. Από αυτά, τα 120 διαγνώστηκαν με γρίπη, RSV και άλλες εποχικές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ποσοστό 10% έως 15% των παιδιών που προσέρχονται με γρίπη ή ιώσεις χρειάζεται τελικά νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται επτά παιδιά με γρίπη και δέκα με RSV, ενώ οι αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών φτάνουν τις 3 με 4 ώρες.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τονίζοντας ότι η έλλειψη προσωπικού στα Κέντρα Υγείας και η παραπομπή περιστατικών στα νοσοκομεία ακόμη και για ήπια συμπτώματα επιβαρύνουν περαιτέρω το σύστημα. «Η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας», προειδοποιεί, καλώντας σε αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Οι ειδικοί συστήνουν επαγρύπνηση όταν τα παιδιά εμφανίζουν:

  • Πυρετό έως 39–40°C, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από ρίγη
  • Έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους ή γαστρεντερικές ενοχλήσεις
  • Σημάδια αφυδάτωσης ή παρατεταμένης αδυναμίας

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη κίνηση θα πρέπει να είναι η επικοινωνία με τον θεράποντα παιδίατρο για σωστή καθοδήγηση.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Αυξημένη προσοχή απαιτείται για:

  • Νήπια και παιδιά κάτω των 5 ετών
  • Άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτη, νεφρική νόσο)
  • Εγκύους και άτομα με ανοσοκαταστολή

Σε αυτές τις ομάδες, οι ιώσεις ενδέχεται να εξελιχθούν σε σοβαρότερες επιπλοκές, όπως πνευμονία.

Η αντιμετώπιση παραμένει κυρίως συμπτωματική – με έλεγχο του πυρετού, καλή ενυδάτωση και παρακολούθηση – ενώ τα αντιβιοτικά χορηγούνται μόνο σε περιπτώσεις δευτερογενών λοιμώξεων. Ο εμβολιασμός, όπου συστήνεται από τους γιατρούς, παραμένει το βασικότερο μέτρο προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες.

