Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα

Τεράστια κυβερνοεπίθεση έφερε στο φως ο Αυστραλός ειδικός Troy Hunt, αποκαλύπτοντας πως χάκερς υπέκλεψαν 183 εκατομμύρια κωδικούς Gmail, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό για εκατομμύρια χρήστες που είδαν τους λογαριασμούς τους να παραβιάζονται.

27 Οκτ. 2025 14:46
Pelop News

Η επίθεση, που σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων των τελευταίων ετών. Οι χάκερς φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο σε λογαριασμούς Gmail, αλλά και σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Netflix, Amazon και Shein, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

Σύμφωνα με τον Troy Hunt, ιδρυτή της πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας Have I Been Pwned, η διαρροή αφορά συνολικά 183 εκατομμύρια κωδικούς Gmail, όγκο δεδομένων που –όπως σχολιάζει η Daily Mail– αντιστοιχεί σε «875 ταινίες HD».

Η κλοπή, που σημειώθηκε τον Απρίλιο, επιτρέπει στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση όχι μόνο στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των θυμάτων αλλά και σε κάθε ιστότοπο όπου οι χρήστες έχουν καταχωρίσει τα ίδια διαπιστευτήρια — κάτι που εκθέτει υπηρεσίες όπως Netflix, Amazon, Shein, αλλά και τραπεζικές ή επαγγελματικές πλατφόρμες.

Για να διαπιστώσει κάποιος αν έχει παραβιαστεί, ο Hunt συστήνει να επισκεφθεί τη σελίδα haveibeenpwned.com, να εισαγάγει τη διεύθυνση email του και να πατήσει «Έλεγχος». Εκεί θα εμφανιστεί αν το email έχει εντοπιστεί σε γνωστές διαρροές δεδομένων.

Αν ο λογαριασμός σας βρίσκεται ανάμεσα στους επηρεασμένους, ο ειδικός τονίζει ότι πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης και να ενεργοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ώστε να απαιτείται επιπλέον επιβεβαίωση από το κινητό σε κάθε σύνδεση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες της κυβερνοεπίθεσης, ωστόσο ο Hunt υπενθυμίζει ότι η επαναχρησιμοποίηση ίδιου κωδικού σε πολλαπλούς λογαριασμούς αποτελεί «το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας χρήστης στο διαδίκτυο».
Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
