Συναγερμός για πιπίλες: Επικίνδυνη ουσία συνδέεται με καρκίνο και διαταραχές στα παιδιά

Ανησυχία προκαλεί νέα ευρωπαϊκή έρευνα που εντόπισε τη χημική ουσία διφαινόλη Α (BPA) σε παιδικές πιπίλες γνωστών εταιρειών, παρότι διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA». Η ουσία συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, όπως καρκίνο, παχυσαρκία και διαταραχές στη σεξουαλική ανάπτυξη.

18 Οκτ. 2025 14:48
Pelop News

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς η αποκάλυψη ότι παιδικές πιπίλες τριών γνωστών ευρωπαϊκών εταιρειών περιέχουν τη χημική ουσία διφαινόλη Α (BPA), η οποία σχετίζεται με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ουσία εντοπίστηκε σε πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία), σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η τσεχική καταναλωτική οργάνωση dTest. Οι πιπίλες αυτές κυκλοφορούσαν στην αγορά με την ένδειξη «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Η BPA είναι συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών και μιμείται τη δράση των οιστρογόνων στο ανθρώπινο σώμα. Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις της μπορούν να προκαλέσουν ενδοκρινικές διαταραχές.

Η ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, Κλόι Τόπινγκ, τόνισε ότι οι επιπτώσεις της BPA είναι «εκτεταμένες και σοβαρές», καθώς έχει συνδεθεί με καρκίνο του μαστού και του προστάτη, παχυσαρκία, διαβήτη, καρδιοπάθειες, ενδομητρίωση, αλλά και νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά.

Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς τα όργανά τους βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Η έκθεση στη BPA, ιδίως κατά την εμβρυϊκή ή βρεφική ηλικία, έχει συνδεθεί με χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρόωρη έναρξη εφηβείας.

Η μελέτη περιλάμβανε 19 πιπίλες που αγοράστηκαν από καταστήματα σε Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Temu. Οι επιστήμονες προσομοίωσαν τις συνθήκες του στόματος ενός βρέφους, τοποθετώντας κάθε πιπίλα σε τεχνητό σάλιο στους 37°C για 30 λεπτά, πριν προχωρήσουν σε ανάλυση του εκχυλίσματος.

Η υψηλότερη συγκέντρωση BPA βρέθηκε στην Curaprox baby grow with love soother (19 µg/kg), ξεπερνώντας το επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο των 10 µg/kg. Ακολούθησαν η Sophie la Girafe natural rubber (3 µg/kg) και η Philips Avent ultra air (2 µg/kg).

Οι εταιρείες, πάντως, υποστηρίζουν ότι οι δικοί τους εσωτερικοί έλεγχοι δεν ανίχνευσαν την ουσία ή ότι οι συγκεντρώσεις ήταν ασήμαντες, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση.
