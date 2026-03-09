Συναγερμός για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Δεκάδες πτήσεις επιστροφής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από περιοχές της Μέσης Ανατολής, καθώς η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει θέσει σε επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πτήσεις από διάφορες χώρες της περιοχής προγραμματίζονται για την ασφαλή επιστροφή των υπηκόων στη χώρα.

09 Μαρ. 2026 11:02
Pelop News

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, οργανώνοντας σειρά πτήσεων για την ασφαλή επιστροφή όσων επιθυμούν να εγκαταλείψουν τις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ERTNews, για σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, αναμένεται σημαντικός αριθμός πτήσεων επαναπατρισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πτήσεις από το Τελ Αβίβ, με οκτώ να επιστρέφουν από το Ισραήλ, τρεις από την Τάμπα, δύο από το Ντουμπάι και δύο από τη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί μία πτήση από το Αμμάν και μία ακόμη από το Άμπου Ντάμπι.

Οι πτήσεις αυτές εντάσσονται στον σχεδιασμό για την απομάκρυνση Ελλήνων υπηκόων από περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τις αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην ασφαλή και συντονισμένη μετακίνησή τους.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, για τη σημερινή ημέρα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 18 αφίξεις πτήσεων επαναπατρισμού και 14 αναχωρήσεις, ενώ 25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η επιχείρηση επαναπατρισμού εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί με αυξημένη ένταση και τις επόμενες ημέρες, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και παρέχει διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες πτήσεις και τις εξελίξεις για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

