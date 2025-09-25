Συναγερμός Μαρουσάκη: Έρχεται ακραία κακοκαιρία με καταιγίδες 24 ωρών και θυελλώδεις ανέμους ΧΑΡΤΕΣ

Νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά τη χώρα με ανέμους που φτάνουν τα επίπεδα θυέλλης και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα.

25 Σεπ. 2025 12:23
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για ακραίες συνθήκες, ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ασφάλεια των πολιτών.

Όπως εξηγεί, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που αναπτύσσονται από σήμερα το απόγευμα θα κορυφωθούν Παρασκευή και Σάββατο, φτάνοντας σε εντάσεις θυέλλης κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, με αυξημένες πιθανότητες απαγορευτικών.

Παράλληλα, οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα ενισχυθούν από τις θερμές θαλάσσιες μάζες. Οι καταιγίδες θα είναι ανατροφοδοτούμενες, με διάρκεια που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 24 ώρες, δίνοντας εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές δυτικά της Πίνδου.

Ο κ. Μαρουσάκης υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη δραστηριότητα των φαινομένων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων. «Δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στη φύση – η σωστή ενημέρωση και η προσοχή όλων είναι απαραίτητες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας και τα σημεία που θα “χτυπήσει” μέσα από χάρτες

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα! Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!»
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
