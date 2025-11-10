Συναγερμός στη Λάρισα: Φάρσα για βόμβα στον ΟΑΕΔ ξεσήκωσε σχολεία και γονείς

Η φάρσα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του ΟΑΕΔ στη Λάρισα έθεσε σε συναγερμό τις αρχές και προκάλεσε αναστάτωση σε ολόκληρη τη γειτονιά, καθώς ακριβώς απέναντι λειτουργούν σχολικές μονάδες και βρεφονηπιακός σταθμός.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, αποκλείοντας τον χώρο και πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Παράλληλα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, δόθηκαν οδηγίες στους υπεύθυνους των σχολείων για προληπτική απομάκρυνση μαθητών και προσωπικού. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τη 1:00, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Το περιστατικό, αν και αποδείχθηκε κακόγουστη φάρσα, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και παρέλυσε την περιοχή για περισσότερη από μία ώρα.

