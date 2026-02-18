Συναγερμός στην Ευελπίδων: Κρατούμενος φέρεται να απέδρασε από τα δικαστήρια ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές, καθώς κρατούμενος φέρεται να διέφυγε από τον χώρο των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Δικαστικής Αστυνομίας και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο φέρεται να εξήλθε από την πλευρά της οδού Βαλτινών, όπου και έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας, που έχουν την ευθύνη φύλαξης των δικαστηρίων, καθώς και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αναζητήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η διαφυγή του κρατουμένου.





