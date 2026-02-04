Συναγερμός στην Ηλεία από την άνοδο του Αλφειού: Πλημμυρισμένες καλλιέργειες και φόβοι για νέα υπερχείλιση

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Ηλεία, λόγω της σημαντικής ανόδου της στάθμης του ποταμού Αλφειού, που έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε παραποτάμιες αγροτικές εκτάσεις. Οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς μεγάλες εκτάσεις με ελαιώνες και εσπεριδοειδή έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Η κύρια ανησυχία των αρμόδιων υπηρεσιών εστιάζεται στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία, με τη στάθμη του ποταμού να παρουσιάζει αισθητή άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το φράγμα του Λάδωνα και νοτιότερα.

Έγγραφο προειδοποίησης και αυξημένος συναγερμός

Από τη Δευτέρα, οι τρεις Δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, μετά από έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το οποίο επισημαίνεται ο κίνδυνος επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του Αλφειού και καλούνται οι αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιτήρηση.

Αυτοψία σε κρίσιμα σημεία του ποταμού

Χθες, κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου και του ΓΟΕΒ πραγματοποίησε εκτενή αυτοψία σε παραποτάμιες περιοχές κατά μήκος του Αλφειού, προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις.

Στην αυτοψία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων ΠΔΕ Βασίλης Γιαννόπουλος, στελέχη των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ και του Δήμου Πύργου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, εκπρόσωποι του ΓΟΕΒ Πηνειού–Αλφειού, καθώς και ο ανάδοχος του έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε αρχική αποτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί αντιπλημμυρικά έργα από τους μεγάλους όγκους νερού, ενώ η μικρή πτώση της στάθμης που καταγράφηκε χθες επέτρεψε τον ακριβέστερο εντοπισμό των σημείων όπου απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της απορροής.

Αγώνας δρόμου πριν τη νέα κακοκαιρία

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι εργασίες σε κρίσιμα σημεία θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε –όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες– να έχουν προχωρήσει πριν από τη νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από την Πέμπτη. Στόχος είναι ο περιορισμός των κινδύνων για τους κατοίκους, τις παραποτάμιες καλλιέργειες και τις βασικές υποδομές.

Η ΠΔΕ παραμένει σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας τόσο τη στάθμη του ποταμού όσο και τις μετεωρολογικές προβλέψεις, προκειμένου να παρέμβει άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Σχέδια εκκένωσης στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όπου οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην καταγραφή των κατοίκων των παραποτάμιων περιοχών, ώστε να είναι έτοιμες για άμεση εκκένωση κοινοτήτων αν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, επισημαίνοντας πως απομένουν μόλις τέσσερα μέτρα έως την υπερχείλιση του φράγματος, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη. Όπως τόνισε, σε περίπτωση υπερχείλισης, η κατάσταση ενδέχεται να καταστεί ανεξέλεγκτη.

Ο ρόλος του Λάδωνα και ο κίνδυνος ταυτόχρονης επιβάρυνσης

Ανησυχία προκαλούν και τα δεδομένα που αφορούν το φράγμα του Λάδωνα, καθώς υπάρχει ειδοποίηση για πιθανή υπερχείλισή του την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού–Αλφειού, Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, περιέγραψε τα προβλήματα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο φουσκωμένος Αλφειός δεν επέτρεπε την εκτόνωση των αποστραγγιστικών τάφρων, δημιουργώντας ακόμη και φαινόμενα ανάποδης ροής προς την πόλη του Πύργου.

Όπως σημείωσε, η πρόσκαιρη υποχώρηση της στάθμης τις τελευταίες ημέρες βοήθησε στη μερική αποστράγγιση, ωστόσο το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με υπερχείλιση του Λάδωνα συνιστά σοβαρό κίνδυνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον κορεσμό των εδαφών, τα οποία –όπως τονίστηκε– δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλες ποσότητες νερού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

