Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Έληξε ο συναγερμός που σήμανε λίγο μετά τις 12:00 στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όταν και ήχησαν σειρήνες.

Πρώτη ενημέρωση: Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε για ακόμη μία φορά η Κύπρος, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ήχησαν σειρήνες στην περιοχή του Ακρωτηρίου, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν ειδοποίηση με οδηγίες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, ενώ οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν ως προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων επιφυλακής.

Όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Η κινητοποίηση των Αρχών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την Κύπρο να βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και της παρουσίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να παραμένουν σε εγρήγορση μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



