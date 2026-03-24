Συναγερμός στην Ουκρανία: Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων

Συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, με εξαίρεση την περιφέρεια της Οδησσού.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικές επιθέσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ήδη από το βράδυ της Δευτέρας για ενδεχόμενα μαζικά πλήγματα, βασιζόμενος σε πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 14, κυρίως στις περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Στην Πολτάβα, ο περιφερειάρχης Βιτάλι Ντιακίνβιτς ανέφερε ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα έντεκα τραυματίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχείο.

Στη Ζαπορίζια, ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ γνωστοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική συνδυασμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

