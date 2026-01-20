Συναγερμός στην Πάτρα: Τσιμέντα έπεσαν σε δρόμο – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Πάτρας, όταν τσιμέντα αποκολλήθηκαν από κτίριο και κατέληξαν στο δρόμο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών ή οδηγού.

Συναγερμός στην Πάτρα: Τσιμέντα έπεσαν σε δρόμο - Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς
20 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα, όταν τμήματα τσιμέντου αποκολλήθηκαν από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά και κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Τη στιγμή του περιστατικού, πεζοί κινούνταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη. Ζημιές υπέστη σταθμευμένο όχημα, στο οποίο ευτυχώς δεν βρισκόταν ο οδηγός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες, για λόγους ασφαλείας, και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των τμημάτων του κτιρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Στήριξη της «καρδιάς» της τοπικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας με 23 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρής Επιχειρηματικότητας»
15:16 Ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
15:08 Τι Επηρεάζει το Κόστος των Ρολών Καταστημάτων το 2026;
15:00 Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά
14:59 Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός σε 5 Περιφέρειες – Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική
14:51 Θλίψη στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού: Έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Ρωμαίου
14:46 Η Πάτρα ανοίγει θαλάσσια πύλη προς την Αίγυπτο
14:42 Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος
14:39 Αιγιάλεια: Γεύμα στο ΕΚΑΜΕ από το μαγειρείο «ΠΛΕΣΣΑΣ»
14:36 Μανιασμένοι άνεμοι «παραλύουν» τις θαλάσσιες μεταφορές σε Πάτρα, Ρίο και Κυλλήνη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Δυτική Ελλάδα: Νέα πρόσκληση για το DigiWest – 121 επιχειρήσεις μπαίνουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
14:33 Κακοκαιρία: Στο τραπέζι το κλείσιμο των σχολείων αύριο στην Αττική
14:29 Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Καραμανδάνειου λόγω των ισχυρών ανέμων
14:26 Σε αυξημένη ετοιμότητα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της κακοκαιρίας – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με τις ψήφους της ΝΔ «μπλόκο» σε νέους μάρτυρες στην Εξεταστική – Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση
14:15 Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Μια 6χρονη επέζησε μόνη – Νεκρή ολόκληρη η οικογένειά της
14:08 Σε εκλογές αύριο και μεθαύριο το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
14:01 Η «αχίλλειος πτέρνα» της Γροιλανδίας: Η ανακάλυψη που απειλεί τους πάγους και περιπλέκει τα σχέδια Τραμπ
13:55 Όταν μιλάς αλλά δεν ακούγεσαι: Παρουσίαση του βιβλίου «Social Media» του Κωνσταντίνου Πουλή στην Πάτρα
13:44 Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ