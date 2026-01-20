Συναγερμός στην Πάτρα: Τσιμέντα έπεσαν σε δρόμο – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμούς

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα, όταν τμήματα τσιμέντου αποκολλήθηκαν από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά και κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Τη στιγμή του περιστατικού, πεζοί κινούνταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη. Ζημιές υπέστη σταθμευμένο όχημα, στο οποίο ευτυχώς δεν βρισκόταν ο οδηγός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες, για λόγους ασφαλείας, και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των τμημάτων του κτιρίου.

