Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μικρής έκτασης πυρκαγιά προκάλεσε αναστάτωση το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας. Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, που ξεκίνησε από φριτέζα καταστήματος.

14 Φεβ. 2026 12:52
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα εστίασης της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα Goody’s, σε ώρα αυξημένης κίνησης, καθώς ο πεζόδρομος της Μαιζώνος ήταν γεμάτος κόσμο λόγω της καλής καιρικής συνθήκης και της γενικότερης καρναβαλικής περιόδου. Η παρουσία καπνών προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση σε περαστικούς και θαμώνες της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από φριτέζα του καταστήματος και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.

Οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για προληπτικό έλεγχο και διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Το συμβάν έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, με την κατάσταση να επανέρχεται σύντομα στην κανονικότητα στο κέντρο της πόλης.

