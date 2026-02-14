Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα εστίασης της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα Goody’s, σε ώρα αυξημένης κίνησης, καθώς ο πεζόδρομος της Μαιζώνος ήταν γεμάτος κόσμο λόγω της καλής καιρικής συνθήκης και της γενικότερης καρναβαλικής περιόδου. Η παρουσία καπνών προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση σε περαστικούς και θαμώνες της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από φριτέζα του καταστήματος και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.

Οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για προληπτικό έλεγχο και διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Το συμβάν έληξε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, με την κατάσταση να επανέρχεται σύντομα στην κανονικότητα στο κέντρο της πόλης.

