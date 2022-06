Συναγερμός στη Νέα Ορλεάνη: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης – Μία νεκρή και δύο τραυματίες ΝΕΟΤΕΡΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ:

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά κατά την ολοκλήρωση της τελετής αποφοίτησης από το λύκειο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Xavier, στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από τον χώρο του Convocation Centre μόλις τελείωσε η τελετή αποφοίτησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άνδρες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ η είδηση έρχεται λίγα 24ωρα μετά το σοκ με το μακελειό στο Τέξας.

