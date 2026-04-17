Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 60χρονος από την Τετάρτη

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια ενός 60χρονου άνδρα στο Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς την περασμένη Τετάρτη. Οι αστυνομικές αρχές της Κρήτης έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, καθώς οι συνθήκες της εξαφάνισής του κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Ο 60χρονος αποχώρησε από την οικία του στις Γούρνες Ηρακλείου έχοντας μαζί του έναν φακό και το κινητό του τηλέφωνο. Ωστόσο, η συσκευή παραμένει απενεργοποιημένη από την πρώτη στιγμή, καθιστώντας αδύνατο τον γεωγραφικό εντοπισμό του μέσω σήματος.

Η ανησυχία των συγγενών του επιτείνεται από το γεγονός ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις στην Αστυνομία, ο αγνοούμενος δεν έχει λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική του αγωγή από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που θέτει τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο όσο περνά η ώρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Γουρνών, ενώ έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και εθελοντικές ομάδες διάσωσης για τη συνδρομή στην επιχείρηση εντοπισμού.

