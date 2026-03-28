Συναγερμός στο Παρίσι: Απέτρεψαν βομβιστική επίθεση έξω από κτίριο της Bank of America

Μια βομβιστική επίθεση που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα μπορούσε να πλήξει αμερικανικό στόχο στο κέντρο του Παρισιού αποτράπηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, όταν οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα έξω από κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 3:30 τοπική ώρα, λίγα τετράγωνα από τα Ηλύσια Πεδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν διεθνή μέσα επικαλούμενα αστυνομικές και δικαστικές πηγές, ο ύποπτος συνελήφθη αμέσως μετά την τοποθέτηση αυτοσχέδιου μηχανισμού και ενώ φερόταν να επιχειρεί να τον ενεργοποιήσει. Ο μηχανισμός περιλάμβανε δοχείο πέντε λίτρων με υγρό που εκτιμάται ότι ήταν καύσιμο, καθώς και σύστημα ανάφλεξης.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας ανέλαβε άμεσα την έρευνα, κίνηση που δείχνει το βάρος με το οποίο αντιμετωπίζεται η υπόθεση από τις γαλλικές αρχές. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων την κατασκευή εμπρηστικών ή εκρηκτικών μηχανισμών, την απόπειρα πρόκλησης καταστροφών και πιθανή σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαιρέτισε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι η επαγρύπνηση των αρχών παραμένει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εξαιτίας του τρέχοντος διεθνούς περιβάλλοντος. Η αναφορά αυτή συνδέεται με την αυξημένη ανησυχία στη Γαλλία μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας γύρω από αμερικανικά συμφέροντα, εβραϊκούς χώρους και άλλους πιθανούς στόχους.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο ασφαλείας μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο υψηλής έντασης, με τις γαλλικές υπηρεσίες να ερευνούν όχι μόνο τα κίνητρα του συλληφθέντα αλλά και το ενδεχόμενο ευρύτερων διασυνδέσεων. Για την ώρα, πάντως, το κρίσιμο είναι ότι η επίθεση αποτράπηκε πριν ο μηχανισμός πυροδοτηθεί, αποφεύγοντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χτύπημα στην καρδιά του Παρισιού.

