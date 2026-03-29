Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, με το Ιράν να προειδοποιεί ότι μια αμερικανική χερσαία επιχείρηση κοντά στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη ανάφλεξη, επηρεάζοντας άμεσα και κράτη όπως τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν.

29 Μαρ. 2026 15:16
Pelop News

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι τελευταίες απειλές της Τεχεράνης, καθώς το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο να απαντήσει δυναμικά σε ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ σε νησιά ή παράκτιες ζώνες γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση στη νότια ακτογραμμή ή σε στρατηγικά νησιά θα οδηγήσει σε γενικευμένη αντίδραση, ακόμη και σε πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο μέσω ναρκοθέτησης.

Παράλληλα, δημοσιεύματα και δηλώσεις που παρακολουθούν διεθνή μέσα δείχνουν ότι στο ιρανικό στρατόπεδο εξετάζεται πλέον μια πιο επιθετική λογική αντίδρασης, με την Τεχεράνη να συνδέει τυχόν αμερικανική χερσαία κίνηση με αντίποινα που θα μπορούσαν να αγγίξουν γειτονικά κράτη του Κόλπου. Το Reuters έχει ήδη μεταδώσει ότι η Τεχεράνη κατηγορεί τα ΗΑΕ πως φιλοξενούν υποδομές που υποστηρίζουν αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποιεί ότι χώρες που στεγάζουν αμερικανικές βάσεις ή διευκολύνσεις μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο.

Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον εξετάζονται σενάρια πιο περιορισμένων επιχειρήσεων, αντί για ευρεία εισβολή. Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι στους αμερικανικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κατάληψης της Kharg Island, κομβικού σημείου για τις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές, αν και αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη κλιμάκωση.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε αεροπορικά πλήγματα και απειλές για το Ορμούζ, αλλά αγγίζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο μιας πιο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης με περιφερειακές προεκτάσεις. Γι’ αυτό και οι τελευταίες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης αντιμετωπίζονται ως μήνυμα ότι, αν υπάρξει νέα αμερικανική κλιμάκωση, η κρίση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα από τα όρια ενός διμερούς μετώπου και να επηρεάσει ολόκληρο τον Κόλπο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Η εφορία ξεκινά νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ποια επαγγέλματα είναι στο στόχαστρο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
17:30 Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
17:20 Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας
17:10 Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα
17:00 Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό
16:58 Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon
16:50 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή
16:40 Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη
16:25 Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση
16:15 Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών
16:05 Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο
16:02 ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα
15:55 Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων
15:50 Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο
15:45 Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
15:24 Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου
15:16 Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ
15:07 Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα
15:00 Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
