Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ

Νέο κύμα ανησυχίας προκαλούν οι τελευταίες απειλές της Τεχεράνης, καθώς το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο να απαντήσει δυναμικά σε ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ σε νησιά ή παράκτιες ζώνες γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση στη νότια ακτογραμμή ή σε στρατηγικά νησιά θα οδηγήσει σε γενικευμένη αντίδραση, ακόμη και σε πλήρη διακοπή της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο μέσω ναρκοθέτησης.

Παράλληλα, δημοσιεύματα και δηλώσεις που παρακολουθούν διεθνή μέσα δείχνουν ότι στο ιρανικό στρατόπεδο εξετάζεται πλέον μια πιο επιθετική λογική αντίδρασης, με την Τεχεράνη να συνδέει τυχόν αμερικανική χερσαία κίνηση με αντίποινα που θα μπορούσαν να αγγίξουν γειτονικά κράτη του Κόλπου. Το Reuters έχει ήδη μεταδώσει ότι η Τεχεράνη κατηγορεί τα ΗΑΕ πως φιλοξενούν υποδομές που υποστηρίζουν αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ προειδοποιεί ότι χώρες που στεγάζουν αμερικανικές βάσεις ή διευκολύνσεις μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο.

Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον εξετάζονται σενάρια πιο περιορισμένων επιχειρήσεων, αντί για ευρεία εισβολή. Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι στους αμερικανικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κατάληψης της Kharg Island, κομβικού σημείου για τις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές, αν και αναλυτές προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη κλιμάκωση.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε αεροπορικά πλήγματα και απειλές για το Ορμούζ, αλλά αγγίζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο μιας πιο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης με περιφερειακές προεκτάσεις. Γι’ αυτό και οι τελευταίες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης αντιμετωπίζονται ως μήνυμα ότι, αν υπάρξει νέα αμερικανική κλιμάκωση, η κρίση μπορεί να ξεφύγει γρήγορα από τα όρια ενός διμερούς μετώπου και να επηρεάσει ολόκληρο τον Κόλπο.

