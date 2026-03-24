Συνάλλαγμα: Πιέσεις στο ευρώ, κερδίζει έδαφος το δολάριο στις διεθνείς αγορές

Το ευρώ κινείται χαμηλότερα απέναντι στο δολάριο, ενώ η ευρύτερη εικόνα στην αγορά συναλλάγματος δείχνει ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος και αυξημένη επιφυλακτικότητα από τους επενδυτές.

24 Μαρ. 2026 17:53
Pelop News

Πιέσεις δέχεται το ευρώ στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, υποχωρώντας έναντι του δολαρίου, την ώρα που το αμερικανικό νόμισμα εμφανίζει ενισχυμένη εικόνα.

Συγκεκριμένα, η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου καταγράφει πτώση 0,21%, με το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαμορφώνεται στα 1,1593 δολάρια, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Η εικόνα στα βασικά νομίσματα αποτυπώνει τη γενικότερη στροφή υπέρ του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις και επανατοποθετούνται αναλόγως.

Πιέσεις στο ευρώ και απέναντι σε άλλα νομίσματα

Το ευρώ διαμορφώνεται στα 184,008 γεν, ενώ υποχωρεί στο 0,8653 έναντι της στερλίνας και στο 0,9142 έναντι του ελβετικού φράγκου, δείχνοντας αδυναμία και απέναντι σε άλλα βασικά νομίσματα.

Η τάση αυτή παραπέμπει σε ευρύτερη αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού νομίσματος, με τις αγορές να στρέφονται πιο έντονα σε ασφαλέστερες επιλογές.

Ανοδικά το δολάριο και έναντι του γεν

Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,27% απέναντι στο ιαπωνικό γεν, με την ισοτιμία να φτάνει τα 158,7880 γεν, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική.

Την ίδια στιγμή, η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,33% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3393 δολάρια.

Η συνολική εικόνα στην αγορά συναλλάγματος δείχνει ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και πιο προσεκτικών επενδυτικών κινήσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:52 Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τεχεράνη
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
20:19 «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου
20:11 Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
20:02 Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»
19:51 Akylas: «Αποθεώθηκε» με το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία
19:41 Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»
19:31 Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται
19:21 Έρχονται αλλαγές στη δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στην αίθουσα
19:10 «Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker
19:00 Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο
18:53 Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
18:45 Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»
18:41 Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα κάνει όταν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που έδωσε στο Ιράν; Όλα τα σενάρια
18:30 Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ
18:29 Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
18:20 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
18:15 Κουνούπια τέλος: Το φυτό με το έντονο άρωμα που λειτουργεί σαν φυσικό απωθητικό
18:08 Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
