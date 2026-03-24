Συνάλλαγμα: Πιέσεις στο ευρώ, κερδίζει έδαφος το δολάριο στις διεθνείς αγορές

Πιέσεις δέχεται το ευρώ στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, υποχωρώντας έναντι του δολαρίου, την ώρα που το αμερικανικό νόμισμα εμφανίζει ενισχυμένη εικόνα.

Συγκεκριμένα, η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου καταγράφει πτώση 0,21%, με το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαμορφώνεται στα 1,1593 δολάρια, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Η εικόνα στα βασικά νομίσματα αποτυπώνει τη γενικότερη στροφή υπέρ του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις και επανατοποθετούνται αναλόγως.

Πιέσεις στο ευρώ και απέναντι σε άλλα νομίσματα

Το ευρώ διαμορφώνεται στα 184,008 γεν, ενώ υποχωρεί στο 0,8653 έναντι της στερλίνας και στο 0,9142 έναντι του ελβετικού φράγκου, δείχνοντας αδυναμία και απέναντι σε άλλα βασικά νομίσματα.

Η τάση αυτή παραπέμπει σε ευρύτερη αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού νομίσματος, με τις αγορές να στρέφονται πιο έντονα σε ασφαλέστερες επιλογές.

Ανοδικά το δολάριο και έναντι του γεν

Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,27% απέναντι στο ιαπωνικό γεν, με την ισοτιμία να φτάνει τα 158,7880 γεν, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική.

Την ίδια στιγμή, η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,33% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3393 δολάρια.

Η συνολική εικόνα στην αγορά συναλλάγματος δείχνει ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και πιο προσεκτικών επενδυτικών κινήσεων.

