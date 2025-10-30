Συνάντηση αντιπροσωπείας του σπιράλ με Άννα Μαστοράκου -«Μειωμένη η ανταπόκριση των δομών του δήμου»

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την πρόσφατη χαρτογράφηση των δομών ψυχικής υγείας που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

30 Οκτ. 2025 13:22
Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ αναφέρει:

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, είχε στο γραφείο της αντιπροσωπεία της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία-Υγεία-Πρόνοια της δημοτικής παράταξης σπιράλ, με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά. Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την πρόσφατη χαρτογράφηση των δομών ψυχικής υγείας που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα με την ενημέρωση για τα στοιχεία που προέκυψαν, τα μέλη του σπιράλ ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες της Αντιπεριφέρειας, την συνολική κατάσταση δομών και υπηρεσιών στην περιοχή της Πάτρας και τη σχέση με τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων.

Ως μέλος του Δικτύου των Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ΠΔΕ έχει απευθείας ενημέρωση για το διεθνές γίγνεσθαι και τις παγκόσμιες τάσεις και λαμβάνει αποφάσεις και πρόνοια προκειμένου να αντιμετωπίζει τα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα και της τοπικής μας κοινωνίας. Η έλλειψη δομών πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας, οι ανάγκες στον τομέα της άνοιας, το πρόγραμμα υγιούς γήρανσης και η λήψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της διαγενεακής αλληλεγγύης ήταν μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν δημιουργικά τη συζήτηση καθώς και τα σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας που αφορούν την Πάτρα και τους κατοίκους της.

Ο Πέτρος Ψωμάς και τα στελέχη της παράταξης διαπίστωσαν για μια φορά ακόμα την μειωμένη ανταπόκριση του Δήμου Πατρέων σε θέματα συνεργασίας και ανταπόκρισης στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Πάτρα απουσιάζει από το Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με σχετική συνειδητή απόφαση της Δημοτικής Αρχής, χάνοντας έτσι επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις και την παγκόσμια κοινότητα. Σε μια απαιτητική εποχή που ο α’ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι σύμμαχος στη διαμόρφωση πολιτικών, κοινωνικές δομές του δήμου μας περιορίζονται σε διεκπεραιωτική λειτουργία και δεν δίνουν καν ανατροφοδότηση προκειμένου να χαραχθούν συνολικές προσεγγίσεις. «Η έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για την άρνηση συνεργασίας με φορείς και θεσμούς» δήλωσε ο επικεφαλής του σπιράλ.

Στη συνάντηση, που διεξήχθη -σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και χαρακτηρίστηκε από σύμπτωση απόψεων- από πλευράς σπιράλ συμμετείχαν η Μαρία Γούβη (μέλος της Πολιτικής Γραμματείας), ο Γιώργος Μπατάλης (συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία-Υγεία-Πρόνεια), ο Μάκης Κουλούρης (μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου) και ο γιατρός Δημήτρης Παπαλάμπρου.

 
