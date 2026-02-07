Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με το ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Το τρένο θα απογειώσει Πάτρα και Λιμάνι»

Ο πρώην υπουργός ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για επιχειρήσεις, τρένο, λιμάνι, οδικά δίκτυα και Οικονομία.

07 Φεβ. 2026 17:00
Pelop News

Την αναγκαιότητα στήριξης της επιχειρηματικότητας, και κυρίως της «μικρής επιχειρηματικότητας», επεσήμανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Επιμελητήριο Αχαΐας, κατόπιν προσωπικής επιθυμίας, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην παρουσίαση βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, πρώην διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού.

«Θέλω να μάθω από εσάς με αγωνία πώς πάει η αγορά, η εξωστρέφεια»  ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι στις προθέσεις του να ενημερώνεται σχετικά από τα κατά τόπους επιμελητήρια. Ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αντώνης Κουνάβης, αφού ανέφερε ότι η Πάτρα δεν έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό μετά από το κύμα της αποβιομηχάνισης, έθεσε στον Χρ. Σταϊκούρα το θέμα των υποδομών, τονίζοντας ότι ο Νομός έχει μείνει πίσω συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας. Εστίασε δε, στη σημασία της σύνδεσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής με το λιμάνι, καθώς, όπως επεσήμανε, αυτή θα το απογειώσει.

Αναμνηστική φωτογραφία του Χ. Σταϊκούρα με τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου

Από την πλευρά του, ο Β΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Τάκης Βασιλείου, έθεσε στον Χρ. Σταϊκούρα τα μείζονα προβλήματα της ερημοποίησης της υπαίθρου και της υπογεννητικότητας. Απαντώντας, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι ανάλογη είναι η εικόνα που του μεταφέρεται σε όσους νομούς επισκέπτεται, ωστόσο επεσήμανε: «Η χώρα πάει καλά, αλλά πέσαμε τόσο πολύ με τα μνημόνια, που τώρα πλησιάζουμε τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης». Και προέβλεψε ότι «το 2030 θα έχουμε φτάσει τον μέσο όρο αυτού που έχει ο Ευρωπαίος στο πορτοφόλι του».

«ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΕΥΡΩ»

Σε ό,τι αφορά την πορεία της Οικονομίας, ο Χρ. Σταϊκούρας τόνισε ότι τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι πολύ καλά (π.χ. αυξάνεται το ΑΕΠ), όμως πρόσθεσε ότι «είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, κυρίως τη μικρή επιχειρηματικότητα». Κάνοντας μια προσέγγιση του χάρτη απασχόλησης στη χώρα, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που καταγράφουν θετική πορεία και απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, σημειώνοντας ότι το 1/3 του εργατικού δυναμικού απασχολείται πανελλαδικά σε 937 επιχειρήσεις.

Στη συνάντηση τέθηκαν όλα τα θέματα της επικαιρότητας

Και για τη βελτίωση των μικροοικονομικών μεγεθών, με στόχο την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και την τόνωση της κατανάλωσης, ο κ. Σταϊκούρας κατέθεσε την προσωπική θέση ότι «ο κατώτατος μισθός πρέπει να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις». Τέλος, αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα την επόμενη 15ετία, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι μετά από την ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία των νέων οδικών αξόνων, προέχει να δοθεί βαρύτητα σε ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, που θα συνδέεται με τα κομβικά λιμάνια της χώρας.

17:00 Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με το ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Το τρένο θα απογειώσει Πάτρα και Λιμάνι»
