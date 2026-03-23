Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

23 Μαρ. 2026 14:35
Pelop News

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης  Πάνος Σακελλαρόπουλος με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, την Υφυπουργό, Άννα Καραμανλή, και τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσια Κουτσούκου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων σε σχέση με τις  επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.  Επισημάνθηκε ότι διοργανώσεις με ιστορικό περιεχόμενο αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την πολιτιστική και τουριστική προβολή της Περιφέρειας, συνδέοντας δημιουργικά το ιστορικό παρελθόν με τις σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την προβολή των εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προβάλλοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και την ιδιαίτερη ταυτότητα ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού, οι οποίες συνδέονται τόσο με την ιστορική μνήμη όσο και με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με την ιστορική μνήμη, τη φύση και τις εμπειρίες των επισκεπτών, καθώς και σε εμβληματικές υποδομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ενισχύουν το τουριστικό προϊόν, όπως:

  • Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων, μια ιστορική και μοναδική διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού. Τονίστηκε η σημασία της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επισκεψιμότητα και την οικονομική δραστηριότητα των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής.
  • Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες χειμερινού και ορεινού τουρισμού της χώρας. Συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Το Θεματικό Πάρκο Σινεβρού, που συμβάλλει στη διεύρυνση των εναλλακτικών τουριστικών εμπειριών και στη συνολική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των τοπικών φορέων θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με στόχο την υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν την περιοχή και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την τουριστική της δυναμική.

