Συνάντηση Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ τη Δευτέρα στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στο πλαίσιο των ελληνογερμανικών διπλωματικών επαφών. Μετά τις συνομιλίες θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

10 Οκτ. 2025 12:38
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στις 3:45 μ.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ (Johann Wadephul), σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Μετά τις διευρυμένες συζητήσεις των δύο αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο στις 5:00 μ.μ., στο υπουργείο Εξωτερικών.
