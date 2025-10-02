Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία της Ελληνίδας ομολόγου της στην Ουάσινγκτον, Κατερίνας Νασίκα, το βράδυ της Τετάρτης 1/10/2025.

Οι δύο τους έβγαλαν και κοινή φωτογραφία στη λεζάντα της οποίας στον λογαριασμό της ελληνικής πρεσβείας στις ΗΠΑ επισημαίνεται: «Ας πάμε τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ στο επόμενο επίπεδο».

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΣΚΑΪ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εστίασε στους σχεδιασμούς της για την Ελλάδα, με την Ελληνίδα πρέσβη να εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη συνάντηση που είχαν.

Το επόμενο διάστημα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα.

