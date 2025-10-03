Συνάντηση Μητσοτάκη με την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν

Σειρά σημαντικών επαφών και παρεμβάσεων περιλαμβάνει η σημερινή ατζέντα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις 11:30, ο κ. Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Τεχνολογικής Κυριαρχίας, Ασφάλειας και Δημοκρατίας, Henna Virkkunen.

Το απόγευμα, στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, που πραγματοποιείται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του στην εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough». Η διοργάνωση γίνεται από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό.

