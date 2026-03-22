Συνάντηση Σακελλαρόπουλου-Κεφαλογιάννη με φόντο Μεσολόγγι και Οδοντωτό

Πολλά κι ενδιαφέροντα θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας που είχε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος με την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, την υφυπουργό Τουρισμού Αννα Καραμανλή και τη γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής Βάσια Κουτσούκου.

Η συνάντηση που έγινε στο υπουργείο είχε ως βασικό αντικείμενο τον συντονισμό δράσεων ενόψει των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Εξοδο του Μεσολογγίου.

Παράλληλα, είχε ως επιδίωξη και την ενίσχυση της προβολής των εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο το σημαντικό ιστορικό ορόσημο να αποτελέσει ευκαιρία ανάδειξης του ένδοξου παρελθόντος και της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Στη συνάντηση έγινε, επίσης, αναφορά στη σημασία της ασφαλούς λειτουργίας του οδοντωτού σιδηρόδρομου, καθώς πρόκειται για μια εμβληματική τουριστική υποδομή που συμβάλλει καθοριστικά στην επισκεψιμότητα της περιοχής.

Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας και των τοπικών φορέων θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με στόχο την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα αναδείξουν την περιοχή και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την επισκεψιμότητα.

Αν επιτευχθεί η επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου μέσω… Τουρισμού, θα πρόκειται για… γκολ με βολέ εκτός περιοχής!

Στη φωτό εμφανίζονται από αριστερά Π. Παραγιος (εκπρόσωπος του Αντιπερεφερειάρχη Θ. Μαυρομάτη), Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Σακελλαρόπουλος, Β. Κουτσούκου

