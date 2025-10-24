Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών

24 Οκτ. 2025 15:24
Pelop News

Με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, συναντήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, με τους εκπροσώπους του ΝΠΔΔ Οπτικών Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου – Αδειοδότησης καταστημάτων οπτικών ειδών Π.Ε. Αχαΐας, Παναγιώτα Αγγελοπούλου και Ελένη Πισμοπούλου.

Τη συνάντηση απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν την παράνομη διάθεση οπτικών ειδών – όπως γυαλιά ηλίου, έτοιμα γυαλιά πρεσβυωπίας, φακούς και υγρά φακών επαφής – από επιχειρήσεις μη αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες δραστηριοποιούνται εκτός του νομίμου πλαισίου, χωρίς παρουσία αδειούχου επιστημονικά υπευθύνου οπτικού.

Η Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε πως: «Η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η τήρηση των κανόνων νομιμότητας αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια των πολιτών».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπενθυμίζει σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, ότι η πώληση οπτικών ειδών επιτρέπεται μόνο σε καταστήματα που διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ είναι υποχρεωτική η παρουσία αδειούχου οπτικού. Επιχειρήσεις που διαθέτουν οπτικά είδη χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες οφείλουν άμεσα να αποσύρουν τα προϊόντα αυτά ή να προβούν σε νόμιμη αδειοδότησή τους.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους, με γνώμονα προάσπιση της υγείας των πολιτών και τη διασφάλιση της νομιμότητας στον χώρο της οπτικής.

Στη συνάντηση, επίσης, συμμετείχαν, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Θεόδωρος Λάμπος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Δημήτριος Δανίκας, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ελένη Αθανάτου.

 

 
