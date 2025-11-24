Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί θεματική συζήτηση με τίτλο: «Η Νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού κλάδου σχετικά με τα ζητήματα εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



