Συνάντηση της Περιφέρειας για τη νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί θεματική συζήτηση με τίτλο: «Η Νέα ΚΑΠ ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης».
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και του αγροδιατροφικού κλάδου σχετικά με τα ζητήματα εφαρμογής του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.
