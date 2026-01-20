Συνάντηση Τσιάρα με αγρότες: Στο τραπέζι τα μπλοκαρισμένα ΑΦΜ και το ιδιοκτησιακό των αγροτεμαχίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Εύβοιας, με βασικό θέμα τα δεσμευμένα ΑΦΜ και τα προβλήματα στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με εκπροσώπους αγροτών από τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας και της Εύβοιας, με αιχμή το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στη διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το γεγονός ότι περισσότερα από 80.000 ΑΦΜ παραμένουν μπλοκαρισμένα, λόγω ασυμφωνιών και ελλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα για τους αγρότες τόσο στις δηλώσεις όσο και στις επιδοτήσεις.

Η ρύθμιση που έχει ήδη ανακοινωθεί και προβλέπει ότι δεν απαιτείται ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων κρίνεται θετικά από τους αγρότες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα για το πότε και με ποιον τρόπο θα ξεμπλοκαριστούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

Παράλληλα, οι αγρότες θέτουν και το ζήτημα των ανταλλαγών αγροτεμαχίων που πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές, ζητώντας συγκεκριμένη ρύθμιση ώστε να μην δημιουργούνται νέα προβλήματα στις δηλώσεις ιδιοκτησίας και στην αγροτική δραστηριότητα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητοποίησης στον αγροτικό κόσμο, με τους εκπροσώπους των μπλόκων να αναμένουν σαφείς δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

