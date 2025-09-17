Συνάντηση Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Συνάντηση του πολιτευτή ΝΔ Αχαΐας Ανδρέα Τσώκου με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη. «Πρέπει να θωρακίσουμε περιβαλλοντικά την περιοχή μας»

17 Σεπ. 2025 10:05
Σειρά κρίσιμων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν την Αχαΐα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση εργασίας του Πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Τσώκου, με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρο Βαρελίδη.

Η συνάντηση εντάσσεται στις συστηματικές επαφές του Πολιτευτή με κυβερνητικούς φορείς, με στόχο την προώθηση των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων της Αχαΐας. Με τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Ανδρέας Τσώκος συνεργάζεται για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

-Περιοχές Natura και Χάρτες Θορύβου: Τονίστηκε η ανάγκη για προστασία των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 όπως η Λιμνοθάλασσα και οι υγρότοποι της Καλογριάς, το Δάσος της Στροφυλιάς και το Έλος Λαμίας, ο Χελμός, το Φαράγγι του Βουραϊκού, ο Άραξος, το Δάσος των Καλαβρύτων και το όρος Ερύμανθος, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για τη μείωση της ηχορύπανσης σε αστικά κέντρα.

-Ύδρευση και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών εταιρειών ύδρευσης (ΔΕΥΑΠ, ΔΕΥΑΔ, ΔΕΥΑ), στην αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και στον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, θέμα που αφορά άμεσα τον τουρισμό και την υγεία των πολιτών.

-Κλιματική Αλλαγή και Πλημμυρικά Φαινόμενα: Συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή και η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης πλημμυρών, με σκοπό την προστασία των υποδομών και των κατοίκων.

-Περιβαλλοντικές Μελέτες και Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Αναδείχθηκε η σημασία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλα έργα, καθώς και η ενίσχυση του δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.

Ο Ανδρέας Τσώκος, σχετικά δήλωσε: «Η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ήταν εξαιρετικά παραγωγική. Ο κ. Βαρελίδης έδειξε άμεσο ενδιαφέρον για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν στην Αχαΐα, το περιβάλλον και την επόμενη μέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για να φέρουμε αποτελέσματα για τον τόπο μας».
