Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρέθηκε ο διεθνούς φήμης τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη, σε μια επίσκεψη που συνδέεται με την πρόθεσή του να διαμείνει στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του.

Ο υπουργός υποδέχθηκε τον Σέρβο αθλητή και δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη συνάντηση, εκφράζοντας τη θετική στάση της ελληνικής πλευράς απέναντι στο ενδεχόμενο εγκατάστασής του στη χώρα.

«Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένειά του στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πλεύρης.

Η παρουσία του κορυφαίου τενίστα στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο παραμονής του έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές παγκοσμίως, με σημαντική επιρροή στον χώρο του αθλητισμού αλλά και πέρα από αυτόν.

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ⁦@DjokerNole⁩ . Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένεια του στη χώρα μας. pic.twitter.com/5TLrzERIqq — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 12, 2026

