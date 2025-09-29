Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών της 454ης επετείου της Ναυμαχίας του Lepanto, που τιμά κάθε χρόνο η Καθολική Ενορία της Πάτρας.

29 Σεπ. 2025 13:40
Pelop News

Ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα (Μαιζώνος 81) διοργανώνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 11:30 π.μ., συναυλία κλασικής μουσικής με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι διακεκριμένοι καλλιτέχνες Ευάγγελος Κοκκόρης (φλάουτο) και Γιάννης Αναστασόπουλος (εκκλησιαστικό όργανο) θα παρουσιάσουν έργα μεγάλων συνθετών όπως οι J.S. Bach, A. Vivaldi, A. Marcello, C. Gounod, G.F. Handel, Μ. Blavet, F. Schubert και F. Mendelssohn-Bartholdy.

Τόπος: Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα, Μαιζώνος 81, Πάτρα
Ημερομηνία: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
Ώρα: 11:30 π.μ.
Είσοδος ελεύθερη

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία για το κοινό της Πάτρας σε έναν ιστορικό ναό της πόλης.
