Σύνδεση της δολοφονίας Λάλα με τη δολοφονία του Κύπριου προέδρου Σταύρου Δημοσθένους!

02 Νοέ. 2025 17:25
Υπό στενή παρακολούθηση από αντίπαλη συμμορία αλλοδαπών είχε τεθεί τις τελευταίες ημέρες ο 41χρονος Γιάννης Λάλας, δολοφονηθείς χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο της Αράχωβας από πυρά αγνώστου που τον πυροβόλησε εξ’ αποστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το newsbreak, ο Λάλας είχε εμπλακεί στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, προέδρου κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας, στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Για το έγκλημα έχουν συλληφθεί 5 άτομα, εκ των οποίων δύο Γεωργιανοί στη Θεσσαλονίκη στα μέσα της εβδομάδας, ένας εκ των οποίων κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Δημοσθένους.

Αμφότεροι ήταν στην ομάδα του Λάλα ο οποίος ενεργούσε κατ’ εντολή του διαβόητου Έντικ που έχει διαφύγει στο Ντουμπάι.

Ο Έντικ φέρεται να στοχοποίησε τον Κύπριο επιχειρηματία λόγω της ενασχόλησης του με τον νόμιμο και παράνομο στοιχηματισμό καθώς και με χαρτοπαικτικές λέσχες στην Αθήνα, στη Λεμεσό και σε πολυτελή ξενοδοχεία. Ο Κύπριος συνεργάζονταν με Ρώσους οι οποίοι κινήθηκαν γρήγορα φτάνοντας κατευθείαν στον Λάλα, εκ των τελευταίων Ελλήνων μαφιόζων.

Στη βεράντα τον γάζωσαν με 15 σφαίρες

Σε ένα απομονωμένο κατάλυμα στην Αράχωβα, συγκεκριμένα στο σαλέ Aelia, παρέα με δύο ακόμα φιλικά ζευγάρια, είχε πάει να περάσει το Σαββατοκύριακο του ο Γιάννης Λάλας, μαζί με τη συμβία του. Εκεί όμως κατάφεραν να τον “ξετρυπώσουν” οι εκτελεστές που του έριξαν τουλάχιστον 15 σφαίρες.

Ήταν την στιγμή που ο αποκαλούμενος «μποντι μπιλντερ», είχε βγει εκτός δωματίου σε μια μικρή βεράντα για να χαλαρώσει. Μόλις μπήκε στο στόχαστρό τους, άνοιξαν πυρ και τον «γάζωσαν» με 15 σφαίρες, ξαπλώνοντάς τον νεκρό.

Οι δράστες του φονικού, κατάφεραν να τον πλησιάσουν σε πολύ κοντινή απόσταση, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον Γιάννη Λάλα και πυροβόλησαν εναντίον του, όντας βέβαιοι ότι οι βολές τους θα έχουν θανατηφόρο αποτέλεσμα.
