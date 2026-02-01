Συνεχίστηκε η σκακιστική πανδαισία στη ΝΕΠ
Οι σκακιστικές δράσεις συνεχίστηκαν στη ΝΕΠ με το τριήμερο σκακιστικό τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση, το οποίο είχε την ονομασία «Τρεις Ιεράρχες».
Ολοκληρώθηκε σήμερα το τριήμερο σκακιστικό τουρνουά της ΝΕΠ με διεθνή αξιολόγηση, το οποίο είχε την ονομασία «Τρεις Ιεράρχες». Σε αυτό πήραν μέρος 25 σκακιστές κι έπαιξαν 5 αγώνες.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος Παναγιώτης Μασούρος
2ος Θανάσης Καρανάσος
3η Δέσποινα Αργυροπούλου
ΕΦΗΒΟΙ
1ος Παναγιώτης Πατεράκης
2ος Δημήτρης Παπαμήτρου
3ος Βασίλης Κολλιόπουλος
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η Δήμητρα Νταλαχάνη
2η Παρασκευή Παλαιολόγου
3η Μαρία Παπαδημητράτου
Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 24 Ιανουαρίου το σκακιστικό τμήμα της ΝΕΠ έκοψε δυο βασιλόπιτες και διοργάνωσε σκακιστικούς αγώνες για τους μικρούς σκακιστές. Πήραν μέρος 24 μαθητές χωρισμένοι σε δυο κατηγορίες. Στους δυο τυχερούς δόθηκαν δυο σκακιέρες με τα κομμάτια τους και σε όλους αναμνηστικά μπρελόκ με σκακιστικά κομμάτια.
Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε καλή δημιουργική χρονιά με υγεία.
