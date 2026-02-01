Συνεχίστηκε η σκακιστική πανδαισία στη ΝΕΠ

Ολοκληρώθηκε σήμερα το τριήμερο σκακιστικό τουρνουά της ΝΕΠ με διεθνή αξιολόγηση, το οποίο είχε την ονομασία «Τρεις Ιεράρχες». Σε αυτό πήραν μέρος 25 σκακιστές κι έπαιξαν 5 αγώνες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1ος Παναγιώτης Μασούρος

2ος Θανάσης Καρανάσος

3η Δέσποινα Αργυροπούλου

ΕΦΗΒΟΙ

1ος Παναγιώτης Πατεράκης

2ος Δημήτρης Παπαμήτρου

3ος Βασίλης Κολλιόπουλος

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1η Δήμητρα Νταλαχάνη

2η Παρασκευή Παλαιολόγου

3η Μαρία Παπαδημητράτου

Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 24 Ιανουαρίου το σκακιστικό τμήμα της ΝΕΠ έκοψε δυο βασιλόπιτες και διοργάνωσε σκακιστικούς αγώνες για τους μικρούς σκακιστές. Πήραν μέρος 24 μαθητές χωρισμένοι σε δυο κατηγορίες. Στους δυο τυχερούς δόθηκαν δυο σκακιέρες με τα κομμάτια τους και σε όλους αναμνηστικά μπρελόκ με σκακιστικά κομμάτια.

Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε καλή δημιουργική χρονιά με υγεία.

