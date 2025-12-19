Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για τη μη προσκόμιση κρίσιμου βιντεοληπτικού υλικού που αφορά την τραγωδία των Τεμπών, με τρεις κατηγορούμενους από τον ΟΣΕ και ιδιωτική εταιρεία.
Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.
Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar. Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, λίγη ώρα πριν από τη φονική σύγκρουση.
Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, καθώς κρίθηκε αναγκαία η εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της δίκης. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των δικηγόρων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίοι ξεπερνούν τους είκοσι.
Τελικά, επελέγη η αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιπλέον παρεμβάσεις, με την προσθήκη εδράνων και καθισμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
