Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών

Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar. Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον Εφέτη Ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, λίγη ώρα πριν από τη φονική σύγκρουση.

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, καθώς κρίθηκε αναγκαία η εξεύρεση κατάλληλης αίθουσας που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της δίκης. Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των δικηγόρων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίοι ξεπερνούν τους είκοσι.

Τελικά, επελέγη η αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιπλέον παρεμβάσεις, με την προσθήκη εδράνων και καθισμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

