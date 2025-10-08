Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα υπό τη σκιά ισραηλινής αναχαίτισης ανθρωπιστικής νηοπομπής

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία εντάσσονται σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ. Οι συνομιλίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά στην αιγυπτιακή πόλη, σύμφωνα με τη διπλωματία της Ντόχα.

Από αμερικανικής πλευράς, αναμένονται ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρούσα και η Τουρκία, με αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, σύμφωνα με το Anadolu.

Το σχέδιο Τραμπ

Οι συζητήσεις βασίζονται σε σχέδιο 20 σημείων που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Προβλέπει:

σταδιακή κατάπαυση του πυρός,

ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων,

αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας,

και αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πραγματική πιθανότητα» επίτευξης συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η στάση των εμπλεκομένων πλευρών

Η Χαμάς ζητά «εγγυήσεις» από την Ουάσιγκτον και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος θα λήξει οριστικά, εκφράζοντας δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις, η ισραηλινή πλευρά παρουσίασε χάρτες και χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση στρατευμάτων και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Η Χαμάς φέρεται να ζητά και την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι, γνωστού Παλαιστίνιου πολιτικού κρατουμένου.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, επαναλαμβάνει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα έως ότου ολοκληρωθεί ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, επιμένοντας στην επίτευξη «όλων των στρατηγικών στόχων» του πολέμου.

Νέα ένταση στη θάλασσα – Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας

Την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε νέο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα σκάφη και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό λιμάνι. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να απελαθούν άμεσα.

Το υπουργείο έκανε λόγο για «μάταιη προσπάθεια παραβίασης νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού».

Από την πλευρά τους, μέλη της οργάνωσης Gaza Freedom Flotilla κατήγγειλαν ότι τουλάχιστον τρία πλοία τους αναχαιτίστηκαν μετά από χρήση ηλεκτρονικού πολέμου από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος εμπόδισε τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την αναχαίτιση του μεγαλύτερου στολίσκου έως σήμερα — του «Στόλου Sumud» με περισσότερα από 40 πλοία και 479 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Ανθρωπιστική κρίση και διεθνείς αντιδράσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει πάνω από 67.000 θανάτους, κυρίως αμάχων.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ, ενώ 47 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, 25 εκ των οποίων έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τμήματα της Γάζας, ενώ ανεξάρτητοι ερευνητές κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία — κατηγορία που το Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



