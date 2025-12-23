«Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την πορεία προς την επιστροφή στη Super League»

Η απάντηση της Καλαμάτας στην ΕΠΟ

23 Δεκ. 2025 20:46
Άμεσα πήρε θέση η Καλαμάτα μετά την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης για ανάκληση της άδειας συμμετοχής της ομάδας στη Super League 2.

Σοκ για την Καλαμάτα, η ΕΠΟ ανακάλεσε την άδεια συμμετοχής της στη Super League 2!

Οι άνθρωποι της Καλαμάτας τονίζουν στην ανακοίνωσή τους πως δεν συντρέχει κανένα ζήτημα, λέγοντας πως δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον σχεδιασμό της ομάδας σε κάθε επίπεδο.

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της, με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και τη συνεχή αγωνιστική του εξέλιξη», αναφέρει επίσης η “Μαύρη Θύελλα”.

H ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα, με απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υποδέχεται με ψυχραιμία την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης.

Η Διοίκηση της ομάδας έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση της σχετικής εκκρεμότητας και, με την καταβολή του απαιτούμενου ποσού και την ταυτόχρονη άρση του ban, η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει απρόσκοπτα την πορεία της προς την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων και την επιστροφή της στη Super League 1.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον συνολικό αγωνιστικό, οργανωτικό και μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, ο οποίος υλοποιείται κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει τεθεί.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της, με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου και τη συνεχή αγωνιστική του εξέλιξη.

Τέλος, με την ευκαιρία των εορτών, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία».

