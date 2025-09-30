Συνεδρίασε το ΔΣ του Επιμελητηρίου στην Κάτω Αχαΐα: Στενή συνεργασία με τον Δήμο για ενίσχυση της πληγείσας περιοχής

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πιστή στις δεσμεύσεις της για αποκεντρωμένη διοίκηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας, συγκάλεσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο στην Κάτω Αχαΐα.

Στη συνεδρίαση κυριάρχησαν δύο μείζονα ζητήματα που επηρεάζουν την τοπική οικονομία: η ασθένεια της ευλογιάς των προβάτων και οι σοβαρές συνέπειες που προκαλεί στην κτηνοτροφία και την παραγωγική δραστηριότητα, καθώς και οι πυρκαγιές του καλοκαιριού και η πορεία επούλωσης των πληγών που άφησαν πίσω τους. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρο Λουλούδη, να συνεργαστεί στενά με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία και την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της περιοχής.

Για τα παραπάνω θέματα τοποθετήθηκαν, πέραν των μελών του Δ.Σ., ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ανδρέας Φίλιας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, κ. Δημήτρης Λειβαδάρος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐα,ς κ. Ανδρέας Φώτου.

Στη συνέχεια, το σώμα ενημερώθηκε από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Αντώνη Κουνάβη σχετικά με τις ενέργειες προσέλκυσης κρουαζιέρας στην Πάτρα και την συμμετοχή αντιπροσωπείας του φορέα στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση κρουαζιέρας στο Αμβούργο, γεγονός που ανοίγει νέους δρόμους για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η εκλογή νέου Προέδρου στο Τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με συντριπτική πλειοψηφία εκλέχθηκε ο κ. Γιώργος Κολλιόπουλος, ο οποίος δήλωσε:

«Το να εκλέγεσαι πρόεδρος στο μεγαλύτερο τμήμα του Επιμελητηρίου είναι τιμή. Ένα τμήμα που έχει δουλέψει ήδη πολύ και σίγουρα θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Πλέον θεσμικά, για τα προβλήματα του κλάδου μου και φυσικά για όλους τους κλάδους που ανήκουν στο τμήμα. Ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του τμήματος ξέρουν ότι θα συνεργαστούμε σαν μια γροθιά».

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής κοινωνίας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τους φορείς και τις αρχές για την προώθηση λύσεων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.

