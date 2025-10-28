Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση συζητά νομοθετικές πρωτοβουλίες για μεταρρυθμίσεις σε οικονομία, αγροτική ανάπτυξη και ψηφιακή διακυβέρνηση.

28 Οκτ. 2025 19:59
Pelop News

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 18:00 της ίδιας ημέρας, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη για πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε ένα κράτος πιο φιλικό προς πολίτες και οικονομική δραστηριότητα.

Κεντρικό θέμα αποτελεί η παρουσίαση από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Επιπλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, θα παρουσιάσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία, καθώς και το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory».

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2025 από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα εισηγηθεί για τη σύσταση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για Κυβερνητική Επιτροπή εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
