Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Συνεδριάζει στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας, Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη
Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:
- Ο Υπουργός Εξωτερικών
- Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
- Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
- Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
Στην συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν οι τρέχουσες εξελίξεις σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αμυντικής θωράκισης, μεταναστευτικών ροών και πολιτικής προστασίας.
