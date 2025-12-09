Συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Υπουργός Εξωτερικών

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Στην συνεδρίαση αναμένεται να εξεταστούν οι τρέχουσες εξελίξεις σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αμυντικής θωράκισης, μεταναστευτικών ροών και πολιτικής προστασίας.

