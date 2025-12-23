Συνεδριάζει το Υπουργικό, τα θέματα που θα συζητηθούν

Στις 11:00 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα σχέδιο πολιτικής 2026, διαφθορά και φυσικές καταστροφές.

23 Δεκ. 2025 7:53
Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη, στις 11:00 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται η εισήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστεί επίσης από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα το νομοσχέδιο που αφορά τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς.

Ακόμη, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης απέναντι σε δασικές πυρκαγιές, καθώς και σε άλλες φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα εισηγηθεί πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

